Neymar si sfoga: "Nessun essere umano merita certe cose, mi hanno fatto davvero male"

È stato il tema caldo dell’intera settimana: Neymar avrebbe giocato contro lo Sport Recife oppure no? L’attaccante del Santos, alle prese con un delicato infortunio al menisco che inizialmente sembrava escluderlo fino al termine della stagione, ha scelto invece di scendere in campo. E lo ha fatto da protagonista assoluto, firmando un gol e un assist nella vittoria del Peixe.

Ai microfoni di Globoesporte il brasiliano ha spiegato la sua decisione, sottolineando di non aver ignorato le indicazioni dello staff sanitario pur ammettendo di non essere al meglio. “A dire il vero, non va tutto bene. Ma io e i dottori sappiamo qual è la situazione. Non metterò mai a rischio la mia carriera, faccio ciò che è meglio per me”, ha dichiarato con tono teso, lamentando le tante invenzioni circolate negli ultimi giorni. “Sono molto triste e turbato. Nessun essere umano merita di sentirsi dire certe assurdità. Sono cose che fanno male, davvero”.



Neymar ha poi ribadito come la scelta finale sia stata condivisa con i medici del club: “Non ho scavalcato nessuno. È stata una decisione interna, presa insieme. Alla fine, ero io quello che doveva dire sì o no”.