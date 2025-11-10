Ngamaleu nei guai: la compagna lo sorprende con un'altra donna e posta video sui social

Un video privato potrebbe costare caro a Moumi Ngamaleu. L' attaccante della Dinamo Mosca e nazionale camerunese è finito nelle ultime ore al centro di un caso mediatico che ha avuto ampia eco sui social network: la sua compagna, l’artista russa Nikki Seey, ha infatti pubblicato un video in cui sostiene di aver sorpreso il calciatore in compagnia di un’altra donna nella loro abitazione. L’episodio, avvenuto il giorno successivo al compleanno della stessa Nikki, avrebbe richiesto l’intervento della polizia dopo un acceso confronto tra le parti.

Il video, diventato rapidamente virale, ha generato numerose reazioni tra i tifosi e i media, anche perché Ngamaleu indossava i pantaloncini della nazionale del Camerun al momento della registrazione. Seey, 25 anni, avrebbe richiesto l'aiuto di due guardie di sicurezza e di un'amica per forzare la porta della camera dove erano chiusi il giocatore e l'amante.

Ngamaleu, a causa di questa vicenda, avrebbe anche perso il volo per partecipare al ritiro della nazionale camerunense, per il quale era stato convocato. Giovedì il Camerun affronterà la Repubblica Democratica del Congo nella semifinale dei playoff continentali. L’attaccante, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche, dovrebbe presentarsi regolarmente nelle prossime ore, anche se a questo punto il rischio che venga "punito" è concreto.