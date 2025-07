Ufficiale Ngoy vola in Francia, a Lille: "Qui c'è tutto, ho capito subito che era il posto giusto per me"

A 22 anni Nathan Ngoy lascia il Belgio per avventurarsi all'estero, nella sua prima esperienza lontano da casa e in Ligue 1. Il centrale classe 2003 è a tutti gli effetti un nuovo rinforzo del Lille di Bruno Genesio: un'operazione da 4,5 milioni in favore delle casse dello Standard Liegi, il giocatore si lega così al LOSC con un contratto quadriennale e valido fino al 2029.

Comunicato ufficiale

"Il giovane difensore Nathan Ngoy (22 anni) è un nuovo Dogue! Il calciatore belga ha appena firmato un contratto di quattro anni con il LOSC. Il nuovo numero 3 del Lille arriva dallo Standard Liegi (Belgio). È proprio a Lille che Nathan Ngoy ha scelto di iniziare la sua prima avventura all’estero. Difensore atletico, abile con il pallone e potente nei duelli, potrà senza dubbio contare su una solida comunità belga già presente nello spogliatoio del LOSC per ambientarsi rapidamente in questo nuovo contesto. Diventa infatti il sesto giocatore di nazionalità belga nella rosa, dopo Thomas Meunier, Ngal’ayel Mukau, Matias Fernandez-Pardo, Vincent Burlet e il suo ex compagno di squadra Arnaud Bodart. Benvenuto al LOSC, Nathan!", la chiosa della nota ufficiale del club francese.

Prime parole del nuovo arrivato

"Sono molto felice e orgoglioso di unirmi al LOSC, è un grande club ambizioso. Qui c’è tutto per poter crescere e fin dall’inizio ho capito che era questo il posto giusto per me. Ho avuto degli ottimi colloqui con il Presidente, il suo discorso è stato molto chiaro. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e scoprire il gruppo, di cui mi hanno parlato benissimo. Sono anche contento di ritrovare Arnaud Bodart, con cui ho già giocato, e anche “Ngala” Mukau. Non vedo l’ora di giocare allo stadio davanti ai tifosi. Allez le LOSC!", ha dichiarato Ngoy.