Spagna, la lista dei convocati la Repubblica Ceca: out un protagonista del Mondiale
Paolo Lora Lamia
Nuovo impegno in Nations League per la Spagna. Nelle ultime ore, come riportato da Marca, ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro la Repubblica Ceca allo stadio Carlos Tartière. I giocatori a disposizione del ct Luis De la Fuente saranno 23, con due esclusioni che fanno rumore: Carlos Espí e Pau Cubarsí. L'attaccante del Real è arrivato venerdì sera dall'Under 21, mentre il difensore del Barcellona si riposerà dopo aver giocato sempre titolare nelle precedenti sfide di Nations League e non aver saltato neanche un minuto al Mondiale.
I convocati della Spagna
1. Davide Raya
2. Huijsen
3. Le Normand
4. Fresneda
5. Fran García
6. Mikel Merino
7. Victor Muñoz
8. Fabian Ruiz
9. Fermín
10. Dani Olmo
11. Yeremy Pino
12. Pub
13. Josep Martinez
14. Laporte
15. Baena
16. Rodri
17. Roberto Fernández
18. Zubimendi
19. Lamine Yamal
20. Dani Olmo
21. Oyarzabal
22. Cucurella
23. Unai Simón