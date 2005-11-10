Spagna, la lista dei convocati la Repubblica Ceca: out un protagonista del Mondiale

Nuovo impegno in Nations League per la Spagna. Nelle ultime ore, come riportato da Marca, ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro la Repubblica Ceca allo stadio Carlos Tartière. I giocatori a disposizione del ct Luis De la Fuente saranno 23, con due esclusioni che fanno rumore: Carlos Espí e Pau Cubarsí. L'attaccante del Real è arrivato venerdì sera dall'Under 21, mentre il difensore del Barcellona si riposerà dopo aver giocato sempre titolare nelle precedenti sfide di Nations League e non aver saltato neanche un minuto al Mondiale.

I convocati della Spagna

1. Davide Raya

2. Huijsen

3. Le Normand

4. Fresneda

5. Fran García

6. Mikel Merino

7. Victor Muñoz

8. Fabian Ruiz

9. Fermín

10. Dani Olmo

11. Yeremy Pino

12. Pub

13. Josep Martinez

14. Laporte

15. Baena

16. Rodri

17. Roberto Fernández

18. Zubimendi

19. Lamine Yamal

20. Dani Olmo

21. Oyarzabal

22. Cucurella

23. Unai Simón