Germania, Klopp esalta Wirtz: "Partita fantastica, a Liverpool saranno molto contenti"

Florian Wirtz può essere uno dei fari della nuova Germania targata Jurgen Klopp. In occasione del match di Nations League contro la Serbia, ha recitato la parte del leone servendo a Bischof l'assist per l'1-0 al 39' del primo tempo e poi siglando il gol del raddoppio nel corso della ripresa. Una prestazione che serviva al ragazzo, anche in vista del ritorno al calcio dei club dopo la sista.

Di Wirtz ha parlato proprio Klopp dopo la partita: "Flo è un giocatore incredibile, ha giocato una partita fantastica. Abbiamo visto un ragazzo che traboccava di gioia e ha lavorato incredibilmente sodo senza palla. Penso che tutti al Liverpool siano molto, molto contenti della sua prestazione. Non credo che molti tifosi del Liverpool abbiano mai visto una partita della nazionale tedesca e si saranno sicuramente divertiti molto". Acquistato a peso doro dal Bayer Leverkusen nell'estate del 2025, con i Reds non ha fino ad ora reso secondo le aspettative. Questa prova in Nazionale può però fare da svolta nella sua stagione.