Belgio, Van Bommel esalta De Bruyne: "Vuole sempre giocare e trasmette gioia"

"Sono molto soddisfatto della vittoria per 3-0". Inizia così l'intervista di Mark Van Bommel, ct del Belgio, dopo il successo in Nations League contro la Turchia: "A tratti - prosegue l'ex centrocampista, come riportato dai canali della Uefa - siamo stati imprecisi nel possesso palla, dando agli avversari l'impressione di poter creare delle occasioni. La partita è stata un continuo botta e risposta e in quelle fasi non abbiamo avuto sufficiente controllo. Li abbiamo tenuti in partita a lungo, anche se non ho mai avuto la sensazione che rischiassimo di perdere".

La partita ha avuto un grande protagonista e cioè De Bruyne, autore di una doppietta: "Kevin De Bruyne vuole sempre giocare. Italia, Francia, oggi. È in un ottimo momento di forma. Trasmette gioia, e lo si vede dai gol che sta segnando".