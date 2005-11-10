Belgio, De Cuyper: "Partita combattuta, anche loro hanno avuto delle occasioni da gol"

In occasione della sfida di Nations League vinta per 3-0 contro la Turchia, nel Belgio ha trovato spazio sulla corsia di sinistra in difesa Maxim De Cuyper. 90 minuti di grande continuità, come sempre, da parte del giocatore del Brighton.

Le dichiarazioni del terzino belga ai microfoni di Sporza: "È stata una partita importante. È stata molto combattuta. A tratti avremmo potuto essere più calmi, perché l'intensità era altissima. Anche loro hanno avuto le loro occasioni".