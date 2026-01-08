Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Nizza, Clauss firma il rinnovo: il difensore resterà in rossonero fino al 2028

Nizza, Clauss firma il rinnovo: il difensore resterà in rossonero fino al 2028
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 17:33Calcio estero
Andrea Piras

Il Nizza prolunga il contratto di Joanthan Clauss. Il difensore francese, diventato ormai una colonna della formazione rossonera ha posto la sua firma sul rinnovo fino al 2028 con il club della Costa Azzurra. Questo il comunicato diramato dalla società a riguardo:

"L'OGC Nice è lieto di annunciare il prolungamento del contratto del nazionale francese fino a giugno 2028. Questa decisione, finalizzata lo scorso novembre, riflette sia la fiducia reciproca sia la volontà di costruire per il futuro, affidandosi a un giocatore esperto che nel corso della sua carriera si è affermato come punto di riferimento nel suo ruolo in Ligue 1".

Nizza, Clauss firma il rinnovo: il difensore resterà in rossonero fino al 2028
