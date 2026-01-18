"Non includetemi nelle vostre soap opera". Mourinho spegne le voci di un ritorno al Real Madrid

L’addio di Xabi Alonso dalla panchina del Real Madrid ha creato un vuoto di potere che ha già acceso tra i rumors più disparati. Dal sogno Klopp, fino all’italiano Enzo Maresca, tra i nomi che si sono succeduti negli ultimi giorni c’è anche quello di un ritorno di José Mourinho, attualmente alla guida del Benfica. A spegnere queste indiscrezioni, tuttavia, ci ha pensato lo stesso Special One al termine della gara vinta per 0-2 contro il Rio Ave.

Queste le sue parole: “Smettete di includermi nelle vostre soap opera. Ci sono molte belle soap opera, ma durano troppo. Poi ti perdi una puntata o due e perdi il conto. Non contate su di me, non guardo le soap opera”.

Nel frattempo Mourinho ha già messo nel mirino la Juventus. Mercoledì sera, infatti, il suo Benfica sarà ospite all’Allianz Stadium per affrontare i bianconeri nel settimo turno della fase di campionato di Champions League. Una sfida particolarmente sentita per il tecnico portoghese, il quale non ha mai avuto troppo feeling, per usare un eufemismo, con i tifosi della Vecchia Signora. Una gara che vale tantissimo per entrambe le squadre in termini di classifica, visto che la Juve si trova al 17esimo posto a 9 punti e il Benfica 25esimo con 6 punti.