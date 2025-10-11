Norvegia contro Israele, non solo in campo. I tifosi allo stadio: "Lasciate stare i bambini"

Quella tra Norvegia e Israele è una sfida che non offre solo spunti sul piano calcistico. Sul campo Haaland e compagni stanno demolendo i rivali, rafforzando il loro primato nel Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e e ridicendo al minimo le speranze di qualificazione diretta dell'Italia, che al massimo quasi certamente potrà ambire a disputare ancora una volta i playoff.

Oltre a cioè che accade tra le due squadre, però, fa notizia anche un episodio che proviene dagli spalti. I tifosi norvegesi, infatti, durante la partita hanno esposto una bandiera della Palestina e accanto uno striscione con scritto: "Lasciate stare i bambini". Un chiaro riferimento agli eventi tragici dell'ultimo periodo, che portano ad un clima di certo non facile anche in vista del match tra Italia e Israele in programma martedì sera.