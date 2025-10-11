Lukacs fa sorridere Rossi: vittoria per 2-0 dell'Ungheria sull'Armenia, primato a -2
Oltre al match tra Norvegia e Israele, vinto da Haaland e compagni con un 5-0 senza possibili discussioni, nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Ungheria e Armenia valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Match molto tirato dal primo all'ultimo minuto, sbloccato al 56' dal gol di Lukacs che - grazie anche al raddoppio di Gruber nel recupero - ha regalato 3 punti ai magiari.
Vittoria molto importante per la Nazionale allenata da Rossi, che sale a quota 4 punti in classifica nel Gruppo F. Il Portogallo capolista, impegnato questa sera tra le mura amiche contro l'Irlanda, è lontano appena 2 punti.
Classifica Gruppo F
Portogallo 6*
Ungheria 4
Armenia 3
Irlanda 1*
* una partita in meno
