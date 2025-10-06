Hojlund: "Napoli è ciò di cui ho esattamente bisogno in questo momento"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro il Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, commentando il successo sublimato dalla sua rete: "Credo che nella ripresa il Genoa abbia accusato la stanchezza. I miei compagni hanno fatto un ottimo lavoro nella ripresa, abbiamo continuato a spingere e segnare, così facendo siamo riusciti a segnare due gol".

Il modulo per te non fa differenza?

"Sì, per me è la stessa cosa, non mi interessa il modulo, io gioco a calcio e cerco di fare al meglio il mio lavoro".

Sul feeling con De Bruyne. "Nella scorsa partita De Bruyne e io ci siamo trovati alla grande, anche col Genoa l'abbiamo fatto e avevo segnato, peccato per il fuorigioco".

Su Conte: "Lo reputo un allenatore top, sono venuto qui perché so che questo è un passo importante per la mia carriera. Il Napoli è un bel club, Napoli è un posto in cui vivere. Napoli è ciò di cui ho esattamente bisogno in questo momento della mia carriera".

Dopo la difficile esperienza in Premier League, il danese con la maglia azzurra ha trovato continuità e un gran rendimento in termini di gol segnati, sin da subito: il suo bottino dopo sei partite recita già quattro alla voce 'reti'.