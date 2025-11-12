Nuovi guai per Centurion: rischia 6 mesi di squalifica per insulti e aggressione all'arbitro

Nuovo capitolo controverso nella tormentata carriera di Ricardo Centruron. L’attaccante argentino, oggi all'Oriente Petrolero, è finito al centro delle critiche in Bolivia dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il GV San José e potrebbe ricevere una squalifica fino a sei mesi per insulti e presunte aggressioni fisiche all’arbitro Herland Salazar.

Secondo il rapporto arbitrale, Centurion sarebbe stato espulso per aver rivolto al direttore di gara parole offensive e umilianti: "Sei un presuntuoso, arrogante, credi di essere chissà chi, codardo che non puoi fischiare nulla", avrebbe detto rivolgendosi anche al quarto uomo. Dopo l’espulsione, l'assistente ha denunciato un contatto fisico, sostenendo che l'ex giocatore del Genoa lo avrebbe spinto e graffiato al volto. Il club, però, ha presentato un video come prova, dove si osserva solo una "spallata petto contro petto", contestando quindi la gravità dell’accusa.

Il caso è ora nelle mani del Tribunale Disciplinare boliviano, che dovrà valutare tutte le prove e decidere la sanzione. Centurion, che aveva recentemente ritrovato continuità e buon rendimento con l’Oriente Petrolero, rischia così di fermarsi per un lungo periodo proprio nel momento in cui stava vivendo una fase positiva della stagione. L’episodio riapre il dibattito sul carattere e sulla disciplina del giocatore argentino, già noto per le sue vicende extracalcistiche e comportamentali. Il verdetto del tribunale sarà determinante per il prosieguo della sua stagione e anche della carriera del 32enne.