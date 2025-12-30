Francia, pensionamento anticipato per l'agente che ricevette oltre 60mila euro da Mbappe

Un caso delicato scuote l’ambiente della nazionale francese. M.S., il funzionario di polizia incaricato da anni della sicurezza dei Bleus, è stato sanzionato dalla Direzione generale della polizia nazionale (DGPN) con una messa a riposo anticipata, dopo aver ricevuto un’ingente donazione da Kylian Mbappé, capitano della Francia.

I fatti risalgono al giugno 2023, quando l’agente, distaccato presso la Federazione francese (FFF), ha incassato 60.300 euro, provenienti dal premio Mondiale 2022 devoluto dal fuoriclasse del PSG. La transazione è stata segnalata nel luglio 2024 da un istituto bancario a Tracfin, l’unità antiriciclaggio del Ministero dell’Economia, dando il via a un’inchiesta giudiziaria tuttora in corso per sospetti di lavoro irregolare e riciclaggio. Secondo la difesa, il versamento era perfettamente legale, effettuato tramite assegno e non soggetto a obbligo di dichiarazione. Inizialmente, anche la procedura interna dell’IGPN non aveva portato a sanzioni disciplinari dopo il consiglio di disciplina di ottobre. Tuttavia, il 20 dicembre, la DGPN ha deciso diversamente, punendo il funzionario per non aver informato la propria gerarchia della donazione.

Un dettaglio rilevante: il poliziotto aveva già avviato le pratiche per il pensionamento volontario, previsto per il 31 dicembre, e avrebbe poi collaborato con la FFF con un contratto a termine in vista del prossimo Mondiale. I legali parlano di accanimento disciplinare e annunciano ricorso al tribunale amministrativo. Nel frattempo emerge che altri quattro agenti avrebbero ricevuto 30.000 euro ciascuno, per un totale di 180.300 euro donati da Mbappé. Il suo entourage ribadisce che tutto è avvenuto nel rispetto delle regole e senza alcuna contropartita. Una vicenda destinata a far discutere ancora a lungo.