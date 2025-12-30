Vitinha il faro del PSG: "Mi ispiro a Iniesta e Modric. Scorsa stagione perfetta? Quasi"

Vitinha si è ormai definitivamente affermato come uno dei centrocampisti più influenti del calcio europeo. Premiato ai Globe Soccer Awards 2025, il portoghese ha chiuso una stagione praticamente perfetta con il Paris Saint-Germain, coronata dalla vittoria in Champions League e da sei trofei su sette disponibili. Sotto la guida di Luis Enrique, il 25enne ha impressionato per la sua visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e l’influenza sul collettivo, dimostrando una maturità rara per un giocatore della sua età.

In un’intervista a Marca, il giocatore ha parlato delle figure che hanno ispirato il suo stile: "Senza dubbio Iniesta è stato il mio modello principale, un esempio di eleganza e intelligenza tattica. E poi Luka Modric, ovviamente. Questi due giocatori hanno segnato il mio modo di vedere il calcio". Una chiara eredità dai grandi nomi delle più grandi rivali spagnole. Nonostante i successi, Vitinha non vuole fermarsi: "Possiamo parlare di una stagione perfetta? Quasi. Peccato per la Coppa del Mondo per club che ci è sfuggita, ma il 2025 è stato un anno eccezionale. Ora dobbiamo continuare su questa strada, puntare ancora più in alto e, se possibile, migliorare i sei trofei conquistati".

Il centrocampista tornerà in campo domenica per il derby contro il Paris FC. Terzo classificato al Pallone d’Oro 2025 dietro Lamine Yamal e Ousmane Dembélé, Vitinha si conferma il motore del PSG, pronto a guidare i parigini verso nuovi traguardi europei.