Il trascinatore del Marocco è Brahim Diaz: il Real osserva e prepara il rinnovo

Protagonista nella vittoria per 3-0 del Marocco sullo Zambia, Brahim Diaz ha confermato un avvio di Coppa d'Africa 2025 da incorniciare. L'ex Milan è diventato il primo giocatore marocchino a segnare nei primi tre match della competizione dal 1972, riscattando così le critiche ricevute negli amichevoli e mostrando tutta la sua efficacia offensiva.

Il selezionatore Walid Regragui ha sottolineato il contributo decisivo del madridista: "Sono felice per Brahim Diaz. Durante le amichevoli era stato molto criticato, ma ha risposto presente. Può fare la differenza in qualsiasi momento, entra in partita con il giusto stato d’animo e offre soluzioni continue per la squadra". Il centrocampista offensivo si conferma quindi come una delle note più positive della nazionale; intanto, la sua situazione contrattuale con il Real Madrid sembra essersi definitivamente chiarita. Secondo fonti vicine al giocatore, il rinnovo fino al 2030 è già stato definito, sebbene il contratto non sia ancora stato ufficialmente firmato. Il giocatore, che non riesce a trovare continuità in prima squadra con Xabi Alonso (soli 484 minuti stagionali), vuole garanzie sul suo ruolo: più spazio, più responsabilità e pari opportunità rispetto ai compagni.

Nonostante le offerte arrivate dall’Europa e dall’Arabia Saudita, Brahim avrebbe dato priorità al progetto madridista, a patto di poter finalmente incidere con continuità in squadra. La sua brillantezza alla CAN 2025 potrebbe essere il trampolino ideale per affermarsi definitivamente come titolare al Santiago Bernabéu.