Aubameyang lascia il ritiro del Gabon: rientro anticipato a Marsiglia per un infortunio

L’avventura del Gabon nella Coppa d’Africa 2025 si è chiusa in anticipo e, con essa, anche quella di Pierre-Emerick Aubameyang. Già eliminati prima dell’ultima gara del girone contro la Costa d’Avorio, le Pantere hanno ufficializzato il forfait del loro capitano, che non prenderà parte alla sfida conclusiva del gruppo a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

In una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la Federazione ha spiegato che la decisione è maturata di comune accordo con l’Olympique Marsiglia. Gli esami clinici effettuati quotidianamente hanno confermato la persistenza del dolore, emerso all’indomani del match contro il Mozambico, nel quale Aubameyang era stato titolare e anche marcatore. Considerata l’assenza di obiettivi sportivi e l’eliminazione già matematica, gli staff medici hanno scelto di tutelare l’integrità fisica del giocatore, rimettendolo immediatamente a disposizione del club francese.

Arrivato ad Agadir il 22 dicembre, l’attaccante dell’OM ha quindi accorciato il suo soggiorno in Marocco. Dopo essere entrato a sorpresa contro il Camerun, aveva stretto i denti giocando anche con dolore, dimostrando - come sottolineato dal CT Thierry Mouyouma - grande spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia. "Il cuore e la volontà c’erano, ma il corpo non ha retto", ha spiegato. Ora Aubameyang rientra a Marsiglia, dove proseguirà le cure iniziate in nazionale. Resta da capire se il centravanti potrà essere recuperato in tempo per la sfida di Ligue 1 contro il Nantes, in programma domenica prossima. Una decisione che dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni nei prossimi giorni.