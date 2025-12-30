Crystal Palace pronto a rompere il salvadanaio per Brennan Johnson: offerta da 40 milioni

Il Crystal Palace rompe gli indugi e accelera per Brennan Johnson. Secondo quanto appreso da Sky Sports News, il club londinese avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Tottenham sulla base di un’offerta da 35 milioni di sterline, vale a dire 40 milioni di euro.

Nelle ultime 24 ore i contatti tra le due società sono proseguiti a ritmo serrato, portando a una fumata bianca tra i club in tempi brevissimi. Tuttavia, l'operazione non è ancora conclusa: l’ala gallese, infatti, non ha ancora sciolto le riserve e si è presa del tempo prima di comunicare la propria decisione finale. Sullo sfondo resta vigile anche il Bournemouth, che ha manifestato un forte interesse per il giocatore già nella giornata di ieri.

Johnson era approdato agli Spurs nel 2023 dal Nottingham Forest per una cifra vicina ai 47,5 milioni di sterline. In due anni a Londra, il ventiquattrenne ha collezionato 106 presenze condite da 27 reti. Il suo nome resterà per sempre legato alla storia recente del club: sua è stata infatti la firma sul gol decisivo che, lo scorso maggio, ha regalato al Tottenham la vittoria nella finale di Europa League. La sua possibile partenza segnerebbe la fine di un ciclo breve ma intenso, con il Palace pronto a offrirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico di Selhurst Park.