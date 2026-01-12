Ufficiale Nuovo innesto in attacco per l'Heidenheim: Christian Conteh firma fino al 2029

Nuovo innesto per l'Heidenheim. La formazione tedesca ha annunciato l'ingaggio di Christian Conteh dall'Eintracht Braunschweig con un contratto che scadrà il 30 giugno 2029. Questo il comunicato: '"FC Heidenheim 1846 ha annunciato un altro acquisto invernale: Christian Conteh si unisce all'FCH dall'Eintracht Braunschweig con effetto immediato. Il versatile attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

'Con l'ingaggio di Christian Conteh, abbiamo aggiunto alla nostra squadra un giocatore che può essere schierato in attacco sia su entrambe le fasce che al centro. La sua eccezionale velocità e le sue doti di dribbling soddisfano perfettamente le nostre esigenze - ha dichiarato Holger Sanwald, CEO dell'FCH, aggiungendo - Christian ha disputato un'ottima prima metà di stagione con l'Eintracht Braunschweig. Siamo lieti che il trasferimento sia avvenuto così rapidamente e che ci offra un'altra opzione offensiva che potrebbe rivelarsi molto importante in Bundesliga!'.

Il giocatore destro, nato ad Amburgo, ha militato nelle giovanili del Concordia Hamburg – come suo fratello e collega professionista dell'FCH, Sirlord Conteh – prima di passare dalla squadra Under 17 a quella Under 19 dell'SC Victoria Hamburg. Nella stagione 2017/18, è entrato a far parte della squadra Under 19 dell'FC St. Pauli e ha successivamente esordito nella squadra riserve del club. Nel 2020, si è trasferito al Feyenoord Rotterdam, squadra di prima divisione olandese. Da lì, il giocatore della Germania del Nord è stato ceduto in prestito all'SV Sandhausen, all'FC Dordrecht e alla Dynamo Dresden. Dopo la risoluzione del suo contratto con il Feyenoord, il VfL Osnabrück lo ha ingaggiato a titolo definitivo nel 2023, prima di trasferirsi all'Eintracht Braunschweig nell'estate del 2024. Nel corso della sua carriera, il ventiseienne ha collezionato un totale di 26 presenze in 3. Liga (tre gol, tre assist), 72 presenze in 2. Bundesliga (dieci gol, otto assist) e sei presenze in DFB-Pokal (un gol). In questa stagione, ha contribuito con quattro gol e tre assist in 17 partite di 2. Bundesliga con l'Eintracht Braunschweig.

Christian Conteh dopo la firma del contratto lunedì: 'Il passaggio all'Heidenheim è il prossimo passo importante della mia carriera. Conosco molto bene il club grazie a mio fratello, ovviamente: poter giocare al suo fianco in Bundesliga sarà qualcosa di davvero speciale. FCH è sinonimo di passione, duro lavoro e grande spirito di squadra: sono valori in cui mi identifico pienamente e che si adattano anche al mio percorso finora. Non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia dell'FCH e di dare tutto per aiutarci a rimanere in campionato!'".