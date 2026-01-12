Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Nuovo innesto in attacco per l'Heidenheim: Christian Conteh firma fino al 2029

Nuovo innesto in attacco per l'Heidenheim: Christian Conteh firma fino al 2029TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 14:56Calcio estero
Andrea Piras

Nuovo innesto per l'Heidenheim. La formazione tedesca ha annunciato l'ingaggio di Christian Conteh dall'Eintracht Braunschweig con un contratto che scadrà il 30 giugno 2029. Questo il comunicato: '"FC Heidenheim 1846 ha annunciato un altro acquisto invernale: Christian Conteh si unisce all'FCH dall'Eintracht Braunschweig con effetto immediato. Il versatile attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

'Con l'ingaggio di Christian Conteh, abbiamo aggiunto alla nostra squadra un giocatore che può essere schierato in attacco sia su entrambe le fasce che al centro. La sua eccezionale velocità e le sue doti di dribbling soddisfano perfettamente le nostre esigenze - ha dichiarato Holger Sanwald, CEO dell'FCH, aggiungendo - Christian ha disputato un'ottima prima metà di stagione con l'Eintracht Braunschweig. Siamo lieti che il trasferimento sia avvenuto così rapidamente e che ci offra un'altra opzione offensiva che potrebbe rivelarsi molto importante in Bundesliga!'.

Il giocatore destro, nato ad Amburgo, ha militato nelle giovanili del Concordia Hamburg – come suo fratello e collega professionista dell'FCH, Sirlord Conteh – prima di passare dalla squadra Under 17 a quella Under 19 dell'SC Victoria Hamburg. Nella stagione 2017/18, è entrato a far parte della squadra Under 19 dell'FC St. Pauli e ha successivamente esordito nella squadra riserve del club. Nel 2020, si è trasferito al Feyenoord Rotterdam, squadra di prima divisione olandese. Da lì, il giocatore della Germania del Nord è stato ceduto in prestito all'SV Sandhausen, all'FC Dordrecht e alla Dynamo Dresden. Dopo la risoluzione del suo contratto con il Feyenoord, il VfL Osnabrück lo ha ingaggiato a titolo definitivo nel 2023, prima di trasferirsi all'Eintracht Braunschweig nell'estate del 2024. Nel corso della sua carriera, il ventiseienne ha collezionato un totale di 26 presenze in 3. Liga (tre gol, tre assist), 72 presenze in 2. Bundesliga (dieci gol, otto assist) e sei presenze in DFB-Pokal (un gol). In questa stagione, ha contribuito con quattro gol e tre assist in 17 partite di 2. Bundesliga con l'Eintracht Braunschweig.

Christian Conteh dopo la firma del contratto lunedì: 'Il passaggio all'Heidenheim è il prossimo passo importante della mia carriera. Conosco molto bene il club grazie a mio fratello, ovviamente: poter giocare al suo fianco in Bundesliga sarà qualcosa di davvero speciale. FCH è sinonimo di passione, duro lavoro e grande spirito di squadra: sono valori in cui mi identifico pienamente e che si adattano anche al mio percorso finora. Non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia dell'FCH e di dare tutto per aiutarci a rimanere in campionato!'".

Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Strasburgo, prima di scegliere O'Neil era stato valutato anche il profilo di Davide... Strasburgo, prima di scegliere O'Neil era stato valutato anche il profilo di Davide Ancelotti
Aston Villa, colpo in prospettiva per l'attacco: c'è il 17enne Madjo dal Metz UfficialeAston Villa, colpo in prospettiva per l'attacco: c'è il 17enne Madjo dal Metz
Futuro di Benatia in bilico, De Zerbi: "Se dovesse lasciare l'OM, andrei via anche... Futuro di Benatia in bilico, De Zerbi: "Se dovesse lasciare l'OM, andrei via anche io"
Paquetà ha chiesto di lasciare il West Ham: c'è il Flamengo, pronta una spesa record... Paquetà ha chiesto di lasciare il West Ham: c'è il Flamengo, pronta una spesa record
Nuovo innesto in attacco per l'Heidenheim: Christian Conteh firma fino al 2029 UfficialeNuovo innesto in attacco per l'Heidenheim: Christian Conteh firma fino al 2029
Tottenham, anche Richarlison ko. Frank: "Troppi infortuni in Premier League". E Bentancur...... Tottenham, anche Richarlison ko. Frank: "Troppi infortuni in Premier League". E Bentancur...
Non solo Aston Villa su Gallagher: anche il Tottenham sul centrocampista dell'Atletico... Non solo Aston Villa su Gallagher: anche il Tottenham sul centrocampista dell'Atletico
Borussia Dortmund, si guarda al Manchester City per l'attacco: occhi sul giovane... Borussia Dortmund, si guarda al Manchester City per l'attacco: occhi sul giovane Bobb
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
5 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli
Immagine top news n.1 ⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez
Immagine top news n.2 Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare
Immagine top news n.3 Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.4 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
Immagine top news n.5 McTominay il miglior centrocampista della gestione De Laurentiis. E anche il più pagato
Immagine top news n.6 La battuta di Allegri a Nkunku e il richiamo chiaro (e forte) alla squadra
Immagine top news n.7 Inter-Napoli, 2-2 di fuoco a San Siro. Lo scudetto sembra una corsa a due
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Inter, scontri diretti preoccupanti. Il Milan non è pronto per il titolo"
Immagine news Serie C n.2 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Londrosi: "Con Unilasp, vogliamo equiparare il lavoro sportivo a quello tradizionale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dieci partite da titolare ma nessun acuto. Ecco perché l'Inter ha bisogno di un rinforzo a destra
Immagine news Serie A n.2 Napoli, ci siamo per la prima cessione in prestito: Ambrosino a un passo dal Venezia
Immagine news Serie A n.3 Ottavio Bianchi: "Gasperini sta facendo bene, ma attaccanti buoni a gennaio non ce ne sono"
Immagine news Serie A n.4 Dodo sfreccia e la Fiorentina vuole blindarlo: servono 30 milioni per far vacillare Commisso
Immagine news Serie A n.5 Prima offerta ufficiale dell'Inter all'Hajduk Spalato per il giovane talento Mlacic
Immagine news Serie A n.6 La Supercopa svernicia la Supercoppa. Ma in Spagna vincono sempre le stesse
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Biraschi e Masciangelo in uscita: ma al momento nessuna offerta concreta
Immagine news Serie B n.2 Lo svincolato Cragno potrebbe ripartire dalla Serie B: il SudTirol valuta il suo ingaggio
Immagine news Serie B n.3 Bari, sciolte le riserve: si va avanti con la struttura attuale. Rimangono Vivarini e Magalini
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Cipot verso l'addio all'Austria. L'agente: "Soluzione Maribor soddisferebbe tutti"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, niente Reggiana per Buso. Accordo col Mantova per l'esterno offensivo
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Ghidotti ancora nel mirino della critica. Martinelli scalda i motori per l'Entella
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"
Immagine news Serie C n.2 Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Immagine news Serie C n.5 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)