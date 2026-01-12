Tutti contro l'arbitro, la bagarre al termine di Algeria-Nigeria finisce sotto inchiesta

La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha deciso di aprire un’indagine ufficiale in seguito ai gravi disordini scoppiati dopo la vittoria della Nigeria sull’Algeria (2-0), sabato, nei quarti di finale della Coppa d’Africa. Scene che hanno fatto rapidamente il giro del mondo e che rischiano ora di avere conseguenze disciplinari pesanti. Al termine dell’incontro, segnato da una netta superiorità dei Super Eagles, la tensione è esplosa in modo evidente. Diversi giocatori e dirigenti algerini si sono scagliati contro l’arbitro Issa Sy e contro gli ufficiali di gara, arrivando a rincorrerli nel tunnel che conduce agli spogliatoi. La CAF ha parlato apertamente di comportamenti “inaccettabili” e in violazione dei regolamenti in vigore.

L’organo continentale non si limiterà a valutare quanto accaduto sul terreno di gioco. Nel mirino dell’indagine finiranno anche gli scontri avvenuti successivamente tra giornalisti marocchini e algerini nella tribuna stampa, ulteriore segnale di un clima estremamente teso attorno alla partita. Dal punto di vista sportivo, la Nigeria ha eliminato un’Algeria apparsa inferiore sia sul piano del gioco sia dell’intensità, con un risultato che avrebbe potuto essere persino più ampio. Tuttavia, in patria l’attenzione si è rapidamente spostata sull’arbitraggio, giudicato fortemente penalizzante. Molti media algerini hanno parlato di decisioni severe e squilibrate, sottolineando un presunto trattamento non equo riservato ai Fennecs.

Secondo diverse fonti, la Federazione Algerina avrebbe già presentato un reclamo formale alla CAF e alla FIFA, contestando sia alcune decisioni chiave – come un presunto fallo di mano in area nigeriana - sia l’atteggiamento degli arbitri nei confronti dei giocatori algerini. Un dossier che promette di alimentare ulteriori polemiche nelle prossime settimane.