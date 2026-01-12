Tottenham, brutte notizie. Bentancur finisce sotto i ferri, salterà gran parte della stagione
Brutte notizie in casa Tottenham dove Rodrigo Bentancur sarà fermo almeno tre mesi a causa di un'operazione al bicipite femorale.
L'uruguayano si è infortunato nel corso della partita contro il Bournemouth, che ha visto gli Spurs perdere per 3-2. Di fatto il 28enne salterà quasi tutto il resto della stagione. Una situazione che potrebbe costringere la dirigenza a muoversi sul mercato per trovare un rinforzo a centrocampo. Tottenham che deve fare a meno almeno fino a marzo anche di Mohammed Kudus per un infortunio alla coscia.
