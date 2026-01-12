Ufficiale Aston Villa, colpo in prospettiva per l'attacco: c'è il 17enne Madjo dal Metz

Innesto di prospettiva per l'Aston Villa. La formazione di Birmingham ha reso noto l'ingaggio dal Metz di Brian Madjo, attaccante promettente 17enne già convocato nella Nazionale maggiore del Lussemburgo. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club:

"L'Aston Villa è lieta di annunciare l'acquisto di Brian Madjo dall'FC Metz. Il promettente giovane talento si unisce al Villa per una cifra non resa nota, soggetta all'autorizzazione internazionale. Nato a Enfield, Madjo è cresciuto nel settore giovanile del Metz, debuttando con la formazione francese ad agosto. Ha collezionato tre presenze con la nazionale maggiore del Lussemburgo e ha anche rappresentato la nazionale Under 17 inglese. Benvenuto, Brian!".