Nwaneri in viaggio verso Marsiglia: 18enne in prestito dall'Arsenal, a breve visite e firma

Ethan Nwaneri è in viaggio verso la Francia per concludere il trasferimento in prestito al Marsiglia. Lo riferisce The Athletic, che ha aggiunto l'autorizzazione data dall’Arsenal al giocatore di 18 anni per volare direzione OM. Nell’accordo, come già anticipato, non è prevista alcuna opzione di riscatto e il costo del prestito sarà determinato in base a quanto l'esterno offensivo inglese giocherà sotto la guida di Roberto De Zerbi.

Nwaneri, una volta sbarcato al Velodrome, si sottoporrà alle visite mediche e l'affare dovrebbe essere sigillato entro la fine della settimana corrente. Cruciale la spinta di Roberto De Zerbi per avere Nwaneri anche solo sei mesi a titolo temporaneo, così come il placet fornito da Mikel Arteta che ha subito ritenuto l'ideale Marsiglia come piazza evolutiva per il gioiellino dell'Academy dei Gunners.

Nwaneri ha faticato a trovare spazio all’Arsenal in questa stagione, partendo titolare solo in 4 partite (2 in Carabao Cup, una in FA Cup e una in Champions League). Ha collezionato 6 apparizioni in Premier League, ma la sua ultima presenza in campionato risale a novembre, e non è stato convocato per le ultime quattro partite di campionato dell’Arsenal. La scorsa stagione invece il classe 2007 inglese aveva trovato maggiore continuità e spazio, in particolare quando gli infortuni di Saka e Odegaard hanno aperto le porte all'undici titolare.

La piccola pepita d'oro dell'Arsenal - sul quale conta enormemente per il futuro - è diventato il più giovane giocatore di sempre della Premier League quando è entrato come sostituto contro il Brentford nel settembre 2022, all’età di 15 anni e 181 giorni. Ha totalizzato 50 presenze con la prima squadra dell’Arsenal, segnando 10 gol.