Genesio in panchina dopo il grave lutto, i giocatori lo abbracciano: "Gesto inaspettato"

Vittoria larga e grandi emozioni. Il Lilla ha travolto il Tolosa per 4-0 in Ligue 1, un successo speciale soprattutto per l’allenatore Bruno Genesio, sceso in panchina pochi giorni dopo la scomparsa del padre. Il momento più toccante è arrivato dopo il primo gol, firmato da Thomas Meunier: tutta la squadra si è precipitata verso il tecnico per abbracciarlo in un gesto collettivo che ha profondamente colpito il mister, apparso visibilmente commosso nel post-partita.

"Dico sempre che la più bella forma di riconoscimento viene dai giocatori, da quelli che alleni o hai allenato", ha dichiarato. "Vederli fare questo gesto, che non mi aspettavo, mi ha toccato tantissimo. È anche la dimostrazione dello spirito di questo gruppo, e sono convinto che sia proprio questo a permetterci di ottenere risultati ad alto livello". L’allenatore ha poi voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno espresso vicinanza: "Ho ricevuto tantissimi messaggi, da ex giocatori e da quelli attuali. Li ringrazio davvero di cuore".

Sul piano sportivo, il Lilla continua il suo eccellente momento di forma: quarta vittoria consecutiva e nove partite senza sconfitte, numeri che valgono il terzo posto in classifica, in piena lotta per le posizioni europee. Nonostante il momento positivo, Génésio mantiene i piedi per terra: "Ho detto ai ragazzi di pensare partita dopo partita, senza fare calcoli. Mancano ancora cinque gare e dobbiamo continuare così, a partire dalla prossima". Un approccio pragmatico che riflette perfettamente lo spirito di una squadra unita dentro e fuori dal campo.