Ufficiale Orgoglio Marcelo: il figlio Enzo firma il primo contratto da professionista col Real Madrid

"Felice di firmare il mio primo contratto da professionista. Hala Madrid!". Stelle dal calibro di Vinicius e Rodrygo hanno voluto trasmette il pieno appoggio al figlio di Marcelo (con i Blancos è sceso in campo 546 volte, conquistando 25 trofei in un'avventura iniziata nel 2006 e conclusasi nel 2022), Enzo Alves, al post che lo ritrae seduto al tavolo e con il suo primo contratto da professionista firmato con il Real Madrid.

Infatti, al compimento dei suoi 16 anni, il club madrileno ha concordato il rinnovo per rendere effettivo il primo accordo duraturo dell'attaccante figlio d'arte, segnando un ulteriore passo avanti nella sua brillante scalata all'interno della Fábrica. Accompagnato da tutta la famiglia, papà Marcelo incluso, continua a muoversi a passi da gigante nel vivaio del Real Madrid, in un'annata particolarmente positiva.

Al suo primo anno nella categoria Juvenil, è entrato subito e stabilmente nelle dinamiche dello Juvenil A, con forza e confermando le prime buone impressioni sul suo conto. Lo scorso dicembre invece la grande chiamata nel Real Castilla, seconda squadra del Real Madrid, appena una settimana dopo aver vissuto l'emozione della prima chiamata in Youth League contro l'Olympiacos.

Raggiunto quell'obiettivo, a soli 16 anni è arrivata la sfida con il Castilla: Alvaro Arbeloa - attuale allenatore del Real Madrid -, che lo aveva già fatto esordire la scorsa stagione con lo Juvenil A, lo ha lanciato anche con la squadra riserve nel match contro il Manchester City, valido per la Premier League International Cup. Che sia la nascita di un altro baby Marcelo?