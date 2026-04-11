"Arbitraggio scandaloso": polemiche dopo l'1-1 del Real col Girona. C'era rigore su Mbappé?

Il pareggio del Real Madrid contro il Girona ha provocato un clima di forte tensione e polemiche, mentre la corsa al titolo dei Blancos sembra ormai compromessa. La gara si è accesa soprattutto attorno a un episodio controverso nel finale: un contatto in area su Kylian Mbappé, colpito al volto da un intervento di Vitor Reis e finito a terra sanguinante, senza però che venisse concesso il calcio di rigore. Una decisione che ha scatenato la rabbia del club e dell’ambiente madridista.

Nel post-partita, Álvaro Arbeloa ha commentato con durezza: "Per me è rigore netto, da qui fino alla Luna. Non si capisce più quando interviene la VAR", sottolineando la frustrazione per l’episodio. Il tecnico ha inoltre evidenziato una crescente confusione nell’utilizzo del sistema arbitrale, definito ormai incoerente. Anche i media vicini al club hanno adottato toni durissimi, parlando di arbitraggio "scandaloso" e di un sistema percepito come sfavorevole. La televisione ufficiale del Real ha criticato apertamente le decisioni arbitrali, alimentando ulteriormente il clima di tensione attorno alla Liga.

Sul fronte opposto, parte della stampa catalana ha invece sottolineato la delusione per la prova del Real, accusato di aver perso un’occasione importante nella corsa al titolo e di aver mostrato poca brillantezza offensiva nonostante le occasioni create da giocatori come Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Sul piano sportivo, il pareggio contro il Girona - arrivato pochi giorni dopo la sconfitta contro il Maiorca - rischia di pesare in modo decisivo sulla classifica. Il Barça, impegnato contro l’Espanyol, può ora allungare a +9 e indirizzare definitivamente la corsa al titolo.