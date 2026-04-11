Lo scherzetto è servito: il Bournemouth riapre la Premier, Arsenal battuto 2-1 all'Emirates
Undici risultati utili consecutivi (adesso dodici) in Premier non sono un caso e la partita di oggi lo dimostra. Il Bournemouth di Andoni Iraola espugna l'Emirates e gioca un brutto scherzo alla capolista Arsenal, che sognava l'allungo forse decisivo in vetta. La squadra di Arteta perde 2-1, come nella scorsa stagione, e ora il Manchester City - che ha due gare da recuperare - può portarsi a 6 punti dai Gunners. Decisive le reti di Kroupi e Scott, inutile il momentaneo pareggio firmato da Gyokeres su calcio di rigore.
La 32a giornata
Venerdì 10 aprile
West Ham - Wolverhampton 4-0
Sabato 11 aprile
Arsenal - Bournemouth 1-2
Brentford - Everton
Burnley - Brighton
Liverpool - Fulham
Domenica 12 aprile
Crystal Palace - Newcastle
Nottingham Forest - Aston Villa
Sunderland - Tottenham
Chelsea - Manchester City
Lunedì 13 aprile
Manchester United - Leeds
La classifica
Arsenal 70
Manchester City 61
Manchester Utd 55
Aston Villa 54
Liverpool 49
Chelsea 48
Brentford 46
Everton 46
Bournemouth 45
Fulham 44
Brighton 43
Sunderland 43
Newcastle 42
Crystal Palace 39
Leeds 33
Nottingham 32
West Ham 32
Tottenham 30
Burnley 20
Wolverhampton 17