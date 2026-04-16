Oscar Cardozo dice basta: la leggenda del Benfica annuncia il ritiro dal calcio

Con un messaggio affidato ai social, Oscar Cardozo ha chiuso ufficialmente la sua carriera da calciatore. L’ex attaccante paraguaiano ha annunciato il ritiro con un video pubblicato alle 00:13, mettendo fine a un percorso lungo e ricco di gol.

Gli ultimi anni li ha vissuti al Libertad, club in cui ha militato per quasi un decennio, ma è con la maglia del Benfica che ha scritto le pagine più importanti della sua storia. In sette stagioni a Lisbona ha realizzato 171 reti in 293 presenze, diventando il miglior marcatore straniero nella storia del club. Con i portoghesi ha conquistato sette trofei, tra cui due campionati, una Coppa nazionale e quattro Coppe di Lega.

Dopo l’addio nel 2014, Cardozo ha proseguito la sua carriera tra Turchia e Grecia, vestendo le maglie di Trabzonspor e Olympiakos, vincendo anche un titolo in Grecia. Nel 2017 il ritorno in Paraguay, dove ha continuato a segnare con regolarità fino a 42 anni, chiudendo la carriera lo scorso anno.

Con la nazionale del Paraguay ha collezionato 58 presenze e 12 gol, partecipando anche al Mondiale 2010, concluso ai quarti di finale. Si chiude così la carriera di un attaccante prolifico e costante, capace di lasciare il segno in ogni tappa del suo lungo viaggio nel calcio.