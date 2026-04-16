Neuer racconta il regalo a Guler dopo 35'' di Bayern-Real: "Volevo passarla a Stanisic"

Non è stata una serata semplice per il Bayern Monaco, nonostante la vittoria per 4-3 contro il Real Madrid. La tensione della gara si è fatta sentire fin dai primi istanti, con un episodio che ha subito indirizzato l’inerzia del match.

Manuel Neuer è stato protagonista in negativo in avvio, con un errore che ha spalancato la strada al vantaggio degli spagnoli. Il portiere tedesco, lontano dalla solidità mostrata all’andata, ha faticato per tutta la gara, subendo diverse reti e apparendo meno sicuro del solito.

A punire subito il Bayern è stato Arda Güler, tra i migliori in campo per il Real Madrid. Il talento turco ha letto perfettamente la situazione, intercettando un passaggio sbagliato e trovando la porta con un tiro immediato e preciso dalla distanza, sfruttando anche l’assenza del portiere tra i pali.

Lo stesso Neuer, nel post partita, ha riconosciuto le proprie responsabilità in un'intervista rilasciata a Dazn: “In realtà volevo passare la palla a Stanisic ma non l’ho colpita bene. Güler ha fatto molto bene con il tiro al volo”. Un errore pesante, che però non ha impedito al Bayern di reagire e portare a casa la qualificazione.