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Kompany ammonito e squalificato: "Ci sono più partite ma il regolamento resta severissimo"

Kompany ammonito e squalificato: "Ci sono più partite ma il regolamento resta severissimo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:25Calcio estero
Michele Pavese

Il Bayern ha sofferto per avere la meglio del Real Madrid ma si è qualificato per le semifinali di Champions League, dove affronterà il Paris Saint-Germain campione in carica. Una sfida in cui i bavaresi dovranno farne a meno del loro allenatore: Vincent Kompany, infatti, sarà squalificato dopo aver ricevuto un cartellino giallo durante la sfida contro i Blancos.

L’episodio è arrivato in occasione del gol del momentaneo 2-3 firmato da Kylian Mbappé. Kompany ha protestato con decisione, convinto che l’azione fosse viziata da un fallo di Antonio Rüdiger su Josip Stanišic. L’arbitro Slavko Vincic non ha però avuto dubbi e ha ammonito il tecnico belga, che ha così raggiunto il limite di cartellini stagionali.

Nel post-partita, Kompany non ha nascosto il proprio disappunto: "Non credo sia una decisione giusta. Basta vedere quante proteste ci sono in campo. Io cerco sempre di essere rispettoso, e lo sono stato. Ma è successo tutto troppo in fretta, e ora mi ritrovo squalificato". L’allenatore ha poi sottolineato la rigidità del regolamento: "Con questo nuovo formato ci sono molte più partite, ma le regole restano severissime: tre ammonizioni e scatta la squalifica. Vale per noi come per i giocatori". Kompany dovrà affidarsi al suo staff, con il vice René Marić pronto a guidare la squadra dalla panchina.

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