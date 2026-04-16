Le reazioni della stampa spagnola dopo Bayern-Real: "Che ingiustizia! Il rosso più stupido"

La spettacolare sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid ha lasciato il segno non solo in campo, ma anche sulle prime pagine dei principali quotidiani spagnoli. Tra elogi e critiche, il giudizio resta sospeso tra l’orgoglio per la prestazione e la delusione per l’eliminazione.

Le reazioni da Madrid

“Che ingiustizia!”, titola Marca, sottolineando come una partita ricca di emozioni sia destinata a essere ricordata soprattutto per l’espulsione di Camavinga. Il quotidiano evidenzia anche la prova del Real, capace di mettere sotto pressione il Bayern nonostante le difficoltà. Più riflessivo il commento di AS, che parla di “un onorevole addio”, esaltando lo spirito di sacrificio e la capacità dei blancos di restare competitivi fino all’ultimo: “È questo il Real Madrid che l’Europa teme da 70 anni”. Anche in inferiorità numerica, la squadra ha sfiorato l’impresa.

Le reazioni dagli altri angoli della Spagna

Non manca però chi punta il dito. ABC è netto: “Il cartellino rosso più stupido nel peggior momento possibile”, un errore che ha compromesso la qualificazione. Sulla stessa linea El Mundo, che sottolinea come l’episodio sia stato “decisivo per la sconfitta”. Altri quotidiani, come Sport, parlano di un Bayern capace di “rubare il mito” al Real, mentre Mundo Deportivo evidenzia come il club esca da una stagione senza trofei.