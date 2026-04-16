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Mbappé non si discute ma i risultati dal suo rientro parlano da soli: il Real è crollato

Mbappé non si discute ma i risultati dal suo rientro parlano da soli: il Real è crollatoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 10:52Calcio estero
Michele Pavese

Kylian Mbappé, vincitore della Scarpa d’Oro europea nella scorsa stagione, si è imposto fin dal suo arrivo come il riferimento offensivo del Real Madrid. Anche in questa annata, il francese continua a produrre numeri da assoluto protagonista: 23 gol in Liga e 15 reti in UEFA Champions League, pur senza riuscire a trascinare i Blancos alla conquista di nessun titolo.

Dopo l’eliminazione contro il Bayern Monaco, il dibattito attorno al suo impatto nelle partite decisive si è ulteriormente acceso. Ma nelle ultime ore è circolata anche una statistica che alimenta discussioni e interpretazioni opposte sul rendimento del Real con e senza il suo attaccante di punta.

Il Real Madrid prima del ritorno di Mbappé da titolare:
2-1 vs Benfica
0-1 vs Getafe
2-1 vs Celta Vigo
3-0 vs Manchester City
4-1 vs Elche
2-1 vs Manchester City
3-2 vs Atletico Madrid

Il Real Madrid dopo il ritorno di Mbappé:
1-2 vs Maiorca
1-2 vs Bayern Monaco
1-1 vs Girona
3-4 vs Bayern Monaco

Un rendimento a due facce che ha inevitabilmente alimentato il dibattito: semplice coincidenza legata a calendario, avversari e contesto, oppure un equilibrio tattico diverso che il Real non ha ancora completamente trovato? I numeri, da soli, non bastano a fornire una risposta definitiva. È evidente però che il ritorno del francese abbia coinciso con un periodo più instabile per la squadra, proprio mentre le partite diventavano decisive in campionato e Champions.

Il punto resta lo stesso: Mbappé continua a essere il finalizzatore principale del Real Madrid, l'uomo più incisivo e decisivo, ma la sua integrazione totale nei meccanismi della squadra (compresa la coesistenza con Vinicius e Bellingham) e il rendimento collettivo nei momenti chiave restano temi aperti, destinati a pesare nell’analisi finale della stagione.

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