Mbappé non si discute ma i risultati dal suo rientro parlano da soli: il Real è crollato

Kylian Mbappé, vincitore della Scarpa d’Oro europea nella scorsa stagione, si è imposto fin dal suo arrivo come il riferimento offensivo del Real Madrid. Anche in questa annata, il francese continua a produrre numeri da assoluto protagonista: 23 gol in Liga e 15 reti in UEFA Champions League, pur senza riuscire a trascinare i Blancos alla conquista di nessun titolo.

Dopo l’eliminazione contro il Bayern Monaco, il dibattito attorno al suo impatto nelle partite decisive si è ulteriormente acceso. Ma nelle ultime ore è circolata anche una statistica che alimenta discussioni e interpretazioni opposte sul rendimento del Real con e senza il suo attaccante di punta.

Il Real Madrid prima del ritorno di Mbappé da titolare:

2-1 vs Benfica

0-1 vs Getafe

2-1 vs Celta Vigo

3-0 vs Manchester City

4-1 vs Elche

2-1 vs Manchester City

3-2 vs Atletico Madrid

Il Real Madrid dopo il ritorno di Mbappé:

1-2 vs Maiorca

1-2 vs Bayern Monaco

1-1 vs Girona

3-4 vs Bayern Monaco

Un rendimento a due facce che ha inevitabilmente alimentato il dibattito: semplice coincidenza legata a calendario, avversari e contesto, oppure un equilibrio tattico diverso che il Real non ha ancora completamente trovato? I numeri, da soli, non bastano a fornire una risposta definitiva. È evidente però che il ritorno del francese abbia coinciso con un periodo più instabile per la squadra, proprio mentre le partite diventavano decisive in campionato e Champions.

Il punto resta lo stesso: Mbappé continua a essere il finalizzatore principale del Real Madrid, l'uomo più incisivo e decisivo, ma la sua integrazione totale nei meccanismi della squadra (compresa la coesistenza con Vinicius e Bellingham) e il rendimento collettivo nei momenti chiave restano temi aperti, destinati a pesare nell’analisi finale della stagione.