Osimhen infiamma la Champions, il suo valore raddoppia: ora costerebbe 140 milioni

Victor Osimhen è l’uomo del momento. L’attaccante nigeriano ha guidato il Galatasaray a un’altra vittoria di prestigio - 0-3 in casa dell’Ajax - dopo i successi contro Liverpool e Bodo/Glimt, firmando una prestazione straordinaria che lo consacra come il miglior giocatore in campo per la terza partita consecutiva in Champions League.

Con i 6 gol in 4 partite, Osimhen consolida il suo primato nella classifica marcatori della massima competizione europea, sopravanzando stelle del calibro di Erling Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappé, tutti fermi a quota 5. Il suo rendimento eccezionale ha già fatto schizzare il suo valore di mercato a 140 milioni di euro, cifra che - sottolinea AS - lo colloca tra i calciatori più quotati del momento.

Al termine del match di Amsterdam, tutta la squadra e lo staff tecnico del Galatasaray si sono stretti intorno al numero 9 negli spogliatoi per celebrarne la prestazione da campione. "Il Galatasaray è un club enorme, con una visione sempre più ambiziosa. Stiamo giocando come leoni. Forse ho segnato una tripletta, ma il merito è di tutto il gruppo: lavoriamo duramente e ora raccogliamo i frutti. Meritavamo questa vittoria e vogliamo continuare così. Ho il potenziale per diventare il capocannoniere della Champions, ma solo con l’aiuto dei miei compagni. Lotterò per questo obiettivo", ha dichiarato Osimhen dopo il match.