Colombia, i convocati per le amichevoli con Nuova Zelanda e Australia: due gli 'italiani'

La Colombia chiude l’anno con due amichevoli negli Stati Uniti, ultime tappe prima del sorteggio per il Mondiale 2026. La Federazione colombiana ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per le amichevoli contro Nuova Zelanda (15 novembre) e Australia (18 novembre), appuntamenti pensati per dare continuità a un percorso sin qui positivo e imbattuto con il nuovo commissario tecnico Nestor Lorenzo.

Il gruppo si ritroverà a Fort Lauderdale l’8 novembre, sede del ritiro fino al 17, quando la selezione volerà a New York per il secondo test. Una programmazione che punta a consolidare automatismi e mentalità: pochi volti nuovi, ritorni mirati e conferma del nucleo che ha dato garanzie nel 2025. Due rappresentanti della nostra Serie A convocati da Lorenzo: Jhon Lucumì del Bologna e Yerri Mina del Cagliari.

Tra i rientri spiccano Camilo Vargas e Santiago Arias, mentre tra le conferme pesano i nomi di James Rodríguez e di Luis Díaz, ormai pilastro anche nel suo Bayern Monaco. Presente anche l’esperto David Ospina, unico rappresentante tra le squadre di Antioquia. Out invece il portiere Kevin Mier, assenza significativa tra i pali, insieme a profili come Juan Fernando Quintero e “Cucho” Hernández. Confermati Jhon Arias, Richard Ríos, Carlos Cuesta e Jefferson Lerma, ormai punti fermi, con i giovani Puerta e Yáser Asprilla pronti a dimostrare che il ricambio generazionale è già in moto.

I CONVOCATI

Álvaro Angulo (Pumas – MEX); Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – ARG); Camilo Vargas (Atlas F.C. – MEX); Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama – BRA); Carlos Cuesta (Vasco da Gama – BRA); Daniel Muñoz (Crystal Palace F.C. – ENG); Dávinson Sánchez (Galatasaray S.K. – TUR); David Ospina (Atlético Nacional – COL); Gustavo Puerta (Racing de Santander – ESP); James Rodríguez (Club León – MEX); Jefferson Lerma (Crystal Palace F.C. – ENG); Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers F.C. – ENG); Jhon Córdoba (F.C. Krasnodar – RUS); Jhon Lucumí (Bologna F.C. – ITA); Johan Carbonero (Internacional SC – BRA); Johan Mojica (R.C.D Mallorca – ESP); Jorge Carrascal (Flamengo – BRA); Juan Camilo Portilla (C.A. Talleres – ARG); Kevin Castaño (River Plate – ARG); Luis Díaz (F.C. Bayern Múnich – GER); Luis Suárez (Sporting C.P. – POR); Rafael Santos Borré (Internacional SC – BRA); Richard Ríos (S.L. Benfica – POR); Santiago Arias (E.C. Bahía – BRA); Yáser Asprilla (Girona F.C. – ESP); Yerry Mina (Cagliari Calcio – ITA)