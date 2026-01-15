Ufficiale Ounas cambia squadra ma resta in Qatar. Lo accolgono 2 connazionali all'Al Shamal

Adam Ounas apre un nuovo capitolo della sua carriera, ancora in Qatar. L’esterno offensivo della Nazionale algerina ha firmato ufficialmente con l’Al Shamal un contratto di sei mesi, arrivando a parametro zero dopo la risoluzione consensuale con l’Al Sailiya.

Per Ounas si tratta di una scelta mirata, pensata per ritrovare continuità e centralità in un progetto tecnico che punta anche sulla componente algerina. All’Al Shamal, infatti, ritroverà Baghdad Bounedjah, attaccante simbolo del club da circa un anno e mezzo, oltre ad Abdessamad Bounacer. Un trio tutto algerino destinato ad avere un peso specifico importante nelle ambizioni della squadra. Non a caso, la dirigenza ha affidato a Ounas la maglia numero 10, segnale chiaro della fiducia riposta nelle sue qualità.

Cresciuto calcisticamente nei Girondins de Bordeaux, Ounas vanta un percorso ricco di esperienze internazionali. In Europa ha lasciato il segno soprattutto in Serie A, con le maglie di Napoli e Cagliari, mostrando sprazzi di grande talento. Parallelamente, ha rappresentato l’Algeria a livello internazionale, mettendo in evidenza le sue doti tecniche anche con la maglia dei Fennec. La carriera di Ounas non è stata priva di ostacoli: infortuni e discontinuità ne hanno spesso limitato l’esplosione definitiva. Tuttavia, la sua qualità nel dribbling, la creatività tra le linee e la capacità di decidere le partite nell’uno contro uno restano elementi unanimemente riconosciuti.

L’approdo all’Al Shamal rappresenta quindi un’opportunità concreta di rilancio. In un contesto meno pressante, ma competitivo, e circondato da connazionali, Ounas avrà l’occasione di ritrovare fiducia e minuti. Una scommessa ponderata, che può rivelarsi vantaggiosa sia per il giocatore sia per il club qatariota.