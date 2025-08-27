Ufficiale Oxlade-Chamberlain divorzia col Besiktas: oltre 1 milione in cambio. Torna in Inghilterra?

Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain e il Besiktas si separano. L'annuncio arriva direttamente dal club turco: "Beşiktaş Futbol A.Ş. ha comunicato alla Piattaforma per la Comunicazione Pubblica (KAP) di aver rescisso consensualmente il contratto con il calciatore professionista Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain", si legge nel primo passaggio dell'annuncio delle Aquile Nere.

La squadra di Solskjear e l'ex Arsenal e Liverpool dunque hanno scelto di divorziare, di pari accordo. "Il contratto con il nostro calciatore professionista Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain è stato risolto di comune accordo. Secondo l’accordo raggiunto, al giocatore verrà corrisposta un’indennità di risoluzione pari a 1.750.000 euro".

Con la maglia del Besiktas, Oxlade-Chamberlain ha collezionato 50 presenze in tutte le competizioni, dimostrando una buona continuità fisica dopo gli alti e bassi vissuti in passato per via degli infortuni. A inizio mese si parlava della possibilità per il centrocampista inglese di 32 anni di dire addio alla Turchia per fare ritorno in Inghilterra, visti i colloqui avviati dal suo entourage con differenti club interessati e provenienti dalla Premier League e anche dalla Championship (Serie B inglese).

Ma la volontà di cambiare aria e salutare il giocatore originario di Portsmouth l'aveva già manifestata. Mancava solo la presa di posizione del Besiktas a confermare le indiscrezioni.