Barcellona, priorità alla difesa sul mercato: Flick ha bisogno di un centrale. C'è già un nome

La pausa invernale arriva al momento giusto per il Barcellona. Dopo settimane intense e una sequenza di impegni ravvicinati, il 2-0 sul Villarreal ha chiuso il 2025 blaugrana lasciando sensazioni positive nello staff tecnico. Hansi Flick non ha nascosto la propria soddisfazione, sottolineando come la squadra abbia superato numerosi ostacoli grazie all’atteggiamento mostrato quotidianamente in allenamento, ribadendo la necessità di ricaricare le energie e concedersi qualche giorno di riposo.

Dietro il clima sereno, però, resta aperta una questione strutturale: la difesa centrale. L’infortunio di Andreas Christensen, fuori ormai da circa quattro mesi, ha ridotto le rotazioni, costringendo Flick a gestire l’emergenza con soluzioni adattate. Il tecnico tedesco ha confermato che parlerà a breve con il direttore sportivo Deco, perché l’innesto di un centrale è considerato la priorità assoluta del mercato invernale, in attesa anche del pieno recupero di Ronald Araújo. Il problema, come spesso accade, è economico. Il Barça è ancora alle prese con i vincoli del Fair Play Finanziario, dettaglio che impone operazioni mirate e sostenibili. Nella lista dei profili monitorati figurano Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund e Pau Torres dell’Aston Villa, ma il vero obiettivo individuato da Deco è un altro.

Secondo Sport, la prima scelta è Marc Guéhi del Crystal Palace, in scadenza di contratto la prossima estate. Il club londinese non vorrebbe privarsene subito, ma il centrale inglese potrà iniziare a trattare liberamente a gennaio. La concorrenza è forte - da Bayern Monaco a Liverpool fino a Real Madrid e Manchester City - ma il Barcellona non intende mollare. Per Flick, rinforzare il cuore della difesa è il passo chiave per dare solidità alla seconda parte di stagione.