Derby catalano ad alta tensione: Espanyol-Barça infiamma la Liga e apre il dibattito sull’arbitro

Il 2026 della Liga si aprirà subito con una partita dal peso specifico enorme. Sabato 3 gennaio, alle 21:00, il palcoscenico del Cornellà-El Prat ospiterà il derby catalano tra Espanyol e Barcelona, una sfida che promette spettacolo e tensione ben oltre la classica rivalità cittadina. Il momento delle due squadre rende l’incrocio ancora più affascinante. Il Barcellona si presenta all’appuntamento da capolista e campione d’inverno, forte di un rendimento costante e autoritario. L’Espanyol, invece, vive una fase entusiasmante: il successo per 2-1 a San Mamés ha proiettato i biancoblù fino a un sorprendente quinto posto, alimentando ambizioni e fiducia nell’ambiente.

In vista del match, tiene banco anche la questione arbitrale. Il CTA starebbe valutando l’ipotesi di affidare la direzione di gara a Víctor García Verdura, arbitro catalano di 31 anni nato a Barcellona e protagonista di una stagione molto positiva, culminata con la designazione per Alavés-Real Madrid. Una scelta che rientrerebbe nella linea di apertura verso arbitri della stessa regione, già sperimentata in altri contesti.

La decisione finale spetterà alla Commissione per le nomine, composta da Fran Soto, Gregorio Manzano e Fernando Teixeira Vitienes. Tuttavia, la delicatezza della partita e l’intensità della rivalità potrebbero spingere verso profili internazionali più rodati come José Luis Munuera Montero, Juan Martínez Munuera o Ricardo de Burgos Bengoechea.

I precedenti recenti non mancano e dimostrano come il tema sia tutt’altro che semplice. Proprio per questo, la scelta dell’arbitro accompagnerà il derby fino al fischio d’inizio, aggiungendo un ulteriore elemento di attesa a una notte che si preannuncia infuocata.