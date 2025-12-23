Lamine Yamal apre le porte di casa sua: "Il pallone di Euro 2024 è la cosa più preziosa"

C’è un lato di Lamine Yamal che raramente emerge dai novanta minuti e dai riflettori dei grandi stadi. Un lato fatto di piccoli riti, abitudini curiose e oggetti che raccontano molto più di qualsiasi statistica. Durante una visita al suo attuale appartamento, il giovane talento ha aperto le porte della sua quotidianità, svelando dettagli inediti di una vita che sta per cambiare: a breve, infatti, lascerà la casa che oggi divide con l’amico Sohaib e il cugino Mohamed Abde per trasferirsi nell’ex abitazione di Gérard Piqué e Shakira.

L’ambiente racconta molto della sua personalità. Tra statuette, consolle per videogiochi e un persistente profumo di vaniglia che invade ogni stanza, Yamal rivendica con orgoglio i suoi spazi e i suoi rituali. Uno su tutti, decisamente fuori dagli schemi: “Ecco perché non posso avere una ragazza, perché mi sveglio di notte”, scherza, raccontando di alzarsi spesso nel cuore della notte per mangiare biscotti.

La visita è anche un viaggio nella memoria sportiva di un ragazzo che, nonostante l’età, ha già scritto pagine importanti. Tra i cimeli spicca il pallone con cui ha segnato contro la Francia nella semifinale di Euro 2024, un oggetto che definisce senza esitazioni “la cosa più preziosa della mia casa”. Accanto al letto conserva una foto d’infanzia, mentre in un angolo campeggia un piccolo frigorifero Powerade, diventato quasi un simbolo della sua routine.