Pallone d'oro africano, chi succederà a Lookman? Rivelati i tre candidati: c'è Osimhen
La CAF ha messo fine ai dibattiti sollevati dalla prima lista di candidati, ufficializzando i tre finalisti che si contenderanno il prestigioso premio di Giocatore Africano dell'Anno. Nelle scorse settimane, la short list iniziale aveva suscitato perplessità per le clamorose omissioni: fuori nomi eccellenti come i sensazionali del Brentford, Mbeumo e Wissa, l'ex Campione d'Africa Lookman e l'autore di un super inizio di stagione, Omar Marmoush.
Tuttavia, la terna finale non tradisce le attese sui grandi favoriti: a contendersi il riconoscimento saranno il terzino marocchino Achraf Hakimi, considerato il grande favorito dopo la sua stagione al PSG con la Champions League vinta, e l'egiziano Mohamed Salah, costantemente al vertice.
A completare il podio c'è il bomber nigeriano Victor Osimhen. La stella del Napoli, reduce da una stagione straordinaria, si giocherà l'ultima chance di chiudere l'anno in bellezza, cercando intanto di guidare la sua Nigeria ai playoff di qualificazione ai Mondiali 2026.