Liverpool, una buona notizia dalle nazionali: risparmiato dall'Egitto, Salah rientra in anticipo

Notizia importante dal ritiro della Nazionale egiziana che fa felice il Liverpool e il suo tecnico. La Federazione calcistica egiziana (EFA) ha ufficialmente confermato che Mohamed Salah non prenderà parte alla prossima amichevole dei Faraoni, in programma lunedì contro Capo Verde negli Emirati Arabi Uniti.

L'attaccante del Liverpool, nonostante abbia giocato l'intera partita nella sconfitta per 0-2 subita dall'Egitto contro l'Uzbekistan venerdì scorso, è stato esentato su decisione del CT Hossam Hassan. L'allenatore ha optato per un periodo di riposo per la sua stella, permettendogli così un rientro anticipato in Inghilterra. "È stato deciso di far riposare Mohamed Salah, che non parteciperà alla partita amichevole", ha specificato la Federazione nel comunicato ufficiale che illustra la situazione della squadra.

L'esterno offensivo è atteso a Melwood a inizio settimana per mettersi a disposizione del suo club in vista dei prossimi impegni di Premier League. Salah sarà regolarmente a disposizione per l'incontro casalingo dei Reds contro il Nottingham Forest, in calendario sabato 22 novembre, evitando così inutili rischi in una gara priva di posta in palio.