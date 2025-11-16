Francia, il nuovo che avanza funziona. Primo gol per Akliouche: "Sogno i Mondiali"

La Francia chiude nel migliore dei modi il suo percorso di qualificazione ai Mondiali 2026, superando 3-1 l’Azerbaijan e mantenendo l’imbattibilità nel girone. Un successo importante non solo per la classifica, ma soprattutto per le indicazioni arrivate da una nazionale profondamente rinnovata da Didier Deschamps, che in queste settimane ha potuto testare diversi volti nuovi in vista della lunga marcia verso la competizione negli Stati Uniti.

Tra le note più liete spicca senza dubbio Maghnes Akliouche, 23 anni, talento dell’AS Monaco che ha trovato il gol alla sua quarta presenza internazionale. Un segnale forte, quello del giovane attaccante, protagonista di una crescita costante nel Principato e ora deciso a ritagliarsi un posto stabile anche nei piani del commissario tecnico.

Akliouche, intervistato da L’Equipe, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo momento speciale: “Sono orgoglioso del mio percorso con le giovanili francesi e spero che ce ne saranno altri. Mi sento sempre meglio e credo che si veda in campo. Non so se ho segnato punti, sto cercando di dimostrare di poter dare il mio contributo. Cerco di essere decisivo e di esserci anche in fase difensiva”.

Parole mature, che confermano la determinazione di un ragazzo pronto a cogliere ogni occasione. In una Francia ricca di talento ma sempre alla ricerca di nuovi profili capaci di fare la differenza, Akliouche rappresenta una risorsa preziosa: dinamismo, tecnica e personalità al servizio di una nazionale che guarda al futuro con fiducia.