Paquetà vuole lasciare il West Ham e ci proverà già a gennaio: il prezzo fissato è altissimo

Lucas Paquetá ha preso una decisione: il fantasista brasiliano vuole lasciare il West Ham già a partire dalla prossima sessione di calciomercato invernale. L'indiscrezione, riportata dal Times, rappresenta un duro colpo per gli Hammers. Il centrocampista (28 anni) ha certamente tirato un sospiro di sollievo lo scorso 31 luglio, quando è stato scagionato completamente dalle accuse di coinvolgimento in uno scandalo di scommesse sportive da parte della Federcalcio inglese (FA), che lo aveva messo a rischio di una squalifica di quattro anni.

Dopo l'assoluzione, il mancato trasferimento al Manchester City nel 2023, saltato proprio a causa delle indagini, diventa un boccone ancora più amaro che Paquetá non ha ancora digerito. Lui e il West Ham starebbero addirittura valutando un'azione legale contro la FA per ottenere un cospicuo risarcimento danni. Tornato in campo, l'ex Olympique Lione ha totalizzato 3 gol in 10 partite stagionali, portando il suo bottino complessivo a 21 reti e 14 assist in 130 presenze con il club londinese. Tuttavia, la posizione precaria del West Ham (attualmente al 19° posto in classifica) e la sua ritrovata serenità dopo la vicenda scommesse sembrano aver spinto il giocatore a cercare una piazza più prestigiosa.

Nonostante le dimostrazioni di affetto verso il club, il desiderio di Paquetá di partire a gennaio è concreto. La reazione dei tifosi all'Olympic Stadium si preannuncia fredda. Il West Ham, dal canto suo, non ha intenzione di fare sconti e chiede una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro per liberare un giocatore ancora sotto contratto per due anni. Chi si farà avanti per il talento brasiliano?