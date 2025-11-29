Paraguay, il presidente del Recoleta (Prima Divisione) fa il suo esordio da pro... a 51 anni

Una chiusura di stagione da sogno per Luis Vidal. Il presidente del Recoleta FC, club di massima serie paraguaiana, è entrato in campo contro il Nacional durante gli ultimi minuti del match valido per la 22ª giornata del Torneo Clausura 2025. A 51 anni, 11 mesi e 20 giorni, Vidal è diventato ufficialmente il calciatore più anziano a disputare una partita nella Primera División paraguaya, superando il portiere Nelson Bernal, che a 49 anni aveva giocato con il 12 de Octubre nel 2021.

L’ingresso di Vidal ha trasformato un 0-0 senza particolari emozioni in un episodio storico per il calcio sudamericano. Nonostante non fosse la sua prima convocazione - il 21 settembre aveva già fatto parte della panchina in un incontro di Copa Paraguay contro l’Atyrá senza scendere in campo - questa volta il suo debutto ufficiale è entrato nei libri dei record.

Il gesto ha assunto un forte valore simbolico, celebrando una stagione storica per il Recoleta: il club, alla sua seconda esperienza nella massima serie in 94 anni di storia, ha concluso il Clausura al sesto posto con 32 punti e l’Apertura al settimo con 27. Grazie a questo percorso, la squadra si è assicurata la prima partecipazione assoluta alla Copa Sudamericana, coronando un’annata da record. Al di là dei numeri, il debutto di Vidal rappresenta la passione e l’impegno del presidente per il proprio club, pronto a scendere sul campo per celebrare un traguardo storico e consolidare il legame tra dirigenza, squadra e tifosi. E chissà se arriverà anche la prima presenza nella competizione continentale...