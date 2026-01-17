LaLiga, Real Madrid oggi in casa contro il Levante: domani il Barcellona a San Sebastian
Dopo il successo in Supercoppa di Spagna, il Barcellona tornerà in campo domani a San Sebastian contro la Real Sociedad. La corsa per la vetta prosegue e il Real Madrid del neo tecnico Arbeloa sfiderà oggi il Levante. Impegno casalingo per l'Atletico che domani ospiterà l'Alaves mentre la giornata sarà conclusa lunedì dal Siviglia che affronterà l'Elche.
Venerdì 16 gennaio
Espanyol-Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid-Levante
Maiorca-athletic Bilbao
Osasuna-Oviedo
Betis Siviglia-Villarreal
Domenica 18 gennaio
Getafe-Valencia
Atletico Madrid-Alaves
Celta Vigo-Rayo Vallecano
Real Sociedad-Barcellona
Lunedì 19 gennaio
Elche-Siviglia
La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti (19)
2. Real Madrid 45 (19)
3. Villarreal 41 (18)
4. Atlético Madrid 38 (19)
5. Espanyol 34 (20)
6. Betis Siviglia 29 (19)
7. Celta Vigo 29 (19)
8. Athletic Bilbao 24 (19)
9. Girona 24 (20)
10. Elche 23 (19)
11. Vallecano 22 (19)
12 Real Sociedad 21 (19)
13. Getafe 21 (19)
14. Siviglia 20 (19)
15. Osasuna 19 (19)
16. Alaves 19 (19)
17. Maiorca 18 (19)
18. Valencia 17 (19)
19. Levante 14 (18)
20. Oviedo 13 (19)
