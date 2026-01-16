Ritorno al successo e gioia immensa per Braganca: lo Sporting batte 3-0 il Casa Pia
Dopo il pareggio contro il Gil Vicente (1-1) e la sconfitta con il Vitória Guimarães (1-2), lo Sporting torna alla vittoria in una partita segnata dai rientri di Daniel Bragança - assente dalla prima squadra da 11 mesi, ha anche trovato la via del gol - e di Zeno Debast, oltre alla grande prestazione di Geny Catamo, protagonista assoluto con una doppietta al suo rientro dalla Coppa d’Africa. Tre a zero il finale della sfida contro il Casa Pia, un risultato che consente alla squadra di Lisbona di portarsi momentaneamente a quattro lunghezze dal Porto capolista.
Porto 49
Sporting 45
Benfica 39
Gil Vicente 28
Braga 27
Moreirense 27
Guimarães 25
Famalicão 23
Estoril 20
Rio Ave 20
Alverca 20
Estrela 19
Santa Clara 17
Nacional 17
Casa Pia 14
Arouca 14
Tondela 12
AFS 4
