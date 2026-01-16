PSG, Zague torna dal prestito. Il Copenaghen ha deciso di puntare su altri giocatori

L’esperienza scandinava di Yoram Zague si chiude in anticipo. Il giovane terzino destro francese, classe 2006, era stato ceduto in prestito dal Paris Saint-Germain al Copenhagen la scorsa estate con l’obiettivo di accumulare minuti ed esperienza. Come riporta Footmercato, però, il prestito sarà interrotto a metà stagione: il Copenhagen ha già individuato un sostituto per il ruolo e ha deciso di rompere anticipatamente l’accordo.

Nonostante la decisione, il bilancio sportivo di Zague non è negativo. Nei sei mesi lontano da Parigi, il giovane francese ha collezionato 15 presenze complessive, segnando 2 gol, e ha anche avuto modo di testare il calcio di alto livello in Champions League, totalizzando 178 minuti e servendo un assist decisivo contro il Villarreal il 10 dicembre.

Ora, tornato a Parigi, il futuro del giocatore è incerto: il PSG deciderà se reintegrarlo nella rosa di Luis Enrique fino al termine della stagione o cercare un nuovo prestito per garantirgli continuità e tempo di gioco. La gestione del suo percorso di crescita sarà fondamentale per consolidare il talento dell’internazionale francese U19, considerato uno dei prospetti più interessanti delle giovanili parigine.