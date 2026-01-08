Pareggio al 95' e vittoria ai rigori: Le Classique dice PSG, OM battuto e Supercoppa in bacheca

All'ultimo respiro. Il Paris Saint-Germain si aggiudica la Supercoppa di Francia imponendosi ai calci di rigore contro l'Olympique Marsiglia al termine di una sfida emozionante e non adatta ai deboli di cuore nei minuti finali si è incendiata. I biancazzurri hanno accarezzato l'idea di spezzare l'egemonia parigina (12 successi negli ultimi 13 anni) fino al minuto 95. Ma riavvolgiamo il nastro.

Il racconto della sfida

Nella prima frazione di gara i rossoblù si sono portato in vantaggio con Dembélé dopo appena un quarto d’ora ma nella ripresa la partita è cambiata. Gli ultimi 15 minuti sono stati fatali alla squadra della Capitale e rappresentano invece la storia per i biancoazzurri che la ribaltano prima con un calcio di rigore di Greenwood e poi firmano il sorpasso con un autogol di Willian Pacho. Partita finita? Neanche per sogno: al 95' è Gonçalo Ramos a firmare il 2-2 che prolunga il match ai rigori.

I rigori

E dal dischetto il PSG non fallisce e porta a casa la coppa lasciando tanto amaro in bocca per De Zerbi. Dagli undici metri si presentano per i parigini Gonçalo Ramos, Vitinha e Nuno Mendes che non sbagliano mentre per l’OM falliscono sia O’Riley che Traoré (monumentale Chevalier) mentre Murillo segna. Il rigore decisivo è di Doué che fa festeggiare i rossoblù.