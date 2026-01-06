Paris Saint-Germain sempre più francese? Il club pronto a prendere Upamecano a zero

Secondo quanto riportato da Le10Sport, il Paris Saint-Germain starebbe pensando a Dayot Upamecano in vista della prossima stagione. Il centrale difensivo del Bayern Monaco è in scadenza di contratto e potrebbe essere un grande affare per i parigini, che si troverebbero peraltro con un giocatore francese in piuù in rosa.

27 anni, Upamecano non ha mai giocato in Ligue 1 avendo lasciato il Paese a 17 anni, quando giocava nelle giovanili del Valenciennes per approdare al Salisburgo. Due anni e mezzo in Austria e poi nel 2017 il trasferimento in Germania, dove ha vestito per quattro stagioni e mezzo la maglia del Lipsia prima di approdare nel 2021 al Bayern Monaco.

Di recente si è espresso il direttore sportivo dei bavaresi, Christoph Freund, che in merito al suo rinnovo di contratto ha definito il dossier "prioritario". Su Upamecano c'è anche l'interesse del Real Madrid. In questa stagione il centrale ha giocato 21 partite, segnando anche un gol.