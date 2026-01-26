"Aspettiamo una risposta": Bayern, messaggio a Upamecano. Offerta di rinnovo sul tavolo

Il Bayern Monaco non ha dato l'ultimatum a Dayot Upamecano a proposito del suo futuro, ma vuole avere una risposta a breve secondo quanto riferito da Sky Sports DE. Il difensore francese di 27 anni infatti, senza rinnovo, rischia di lasciare la società bavarese da parametro zero alla scadenza naturale del contratto il prossimo 30 giugno. Esattamente quello che la dirigenza dei Die Roten vorrebbe evitare, e al più presto, visto che il giocatore sulla carta è già abilitato a parlare anche con altri club di un possibile trasferimento.

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern, ha dichiarato: "Stiamo aspettando una risposta da Upamecano". L’offerta finale per il rinnovo è già sul tavolo e non verrà ritoccata dalla società, come precisato dall'emittente satellitare. Tuttavia, a Monaco si resta ottimisti sul fatto che Upamecano siglerà il nuovo accordo. Ma finora non c’è stata una svolta definitiva.

Intanto il club tedesco intende prolungare nell'immediato il contratto di Harry Kane, in scadenza nell’estate del 2027. Il Bayern sta spingendo per un rinnovo anticipato fino al 2028 o al 2029. Filtrerebbero solo sensazioni positive dunque per la proroga del contratto del bomber da 34 gol e 4 assist stagionali in 30 partite disputate finora.

Lato giocatore. Kane si troverebbe alla grande a Monaco di Baviera e non avrebbe altre idee se non quella di confermare la permanenza nei Die Roten. L’unico aspetto ancora da definire è la durata del nuovo contratto, ma nel giro di poche settimane dovrebbe essere stipulato il nuovo accordo tra Kane e il Bayern Monaco.